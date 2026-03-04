Miris! Ayah di Surabaya Cabuli Putri Kandungnya Sejak SD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pria berinisial PJ (38) asal Pakal, Surabaya melakukan pencabulan kepada putri kandungnya NP (15). Perbuatan bejat itu dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) atau selama empat tahun.

Kasus itu terbongkar setelah ibu korban memergoki keduanya berada di kamar dalam kondisi tanpa busana pada Oktober 2025.

Dalam video pemeriksaan yang sempat beredar, tersangka mengakui perbuatannya dilakukan sejak korban berusia 11 tahun.

“Dari umur 11 tahun. Sering, seminggu bisa empat kali, kadang lebih. Sore atau malam,” ujar tersangka saat diperiksa polisi, Minggu (1/3).

Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi pada 16 Oktober 2025. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan PJ sebagai tersangka tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tersangka langsung diamankan ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses penyidikan.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya Kompol Melatisari mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka dikenal memiliki sifat temperamental. Kondisi itu membuat korban takut dan memilih memendam apa yang dialami.

“Motifnya karena nafsu,” kata Melatisari.