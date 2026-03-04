Tak Kunjung Dapat Pekerjaan, Pemuda di Surabaya Lakukan Begal Payudara di Lampu Merah

JPNN.com

Rabu, 04 Maret 2026 – 20:02 WIB
Ilustrasi pelecehan seksual. Ilustrasi Foto: Dokumen JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemuda berinisial NMH (24) asal Nusa Tenggara Timur melakukan begal payudara kepada remaja perempuan DSPA (16) ketika di lampu merah kawasan Ngagel, Surabaya.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan kejadian itu terjadi pada Selasa (27/2) sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat itu tersangka berkeliling bersama kakaknya untuk mencari pekerjaan. Hingga pukul 16.00 WIB, mereka masih berputar-putar.

"Kemudian mereka melewati traffic light perempatan Ngagel. Pada saat itu posisi lampu merah berhenti dan di depan ada perempuan yang dibonceng laki-laki," kata Hadi, Senin (2/3).

NMH yang mengemudikan Yamaha Vixion tiba-tiba meraba bagian vital korban. Korban pun berteriak dan membuat pengendara lain melihatnya.

"Pria yang membonceng korban turun dari motornya menghampiri tersangka dan menyuruh tersangka dan kakaknya turun," ujarnya.

Pria tersebut sempat menanyakan maksud dan tujuan tersangka melakukan aksi tak terpuji itu. Mereka sempat bersitegang sebelum polisi yang menerima laporan itu datang.

"Setelah itu anggota kepolisian berseragam datang menghampiri dan kemudian tersangka bersama kakaknya dibawa ke Polsek Wonokromo. Tersangka mengakui telah memegang payudara sebelah kanan korban," jelas Hadi.

