Warga Surabaya Babak Belur Saat Ketahuan Curi Motor di Duduksampeyan Gresik

Rabu, 04 Maret 2026 – 18:00 WIB
Fatchur Rozi warga Keluraham Ampel, Surabaya babak belur dihajar massa karena diduga mencuri motor di Duduksampeyan, Gresik. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Fatchur Rozi warga Keluraham Ampel, Surabaya babak belur dihajar massa karena diduga lakukan pencurian kendaraan bermotor di Duduksampeyan, Gresik.

Kasi Humas Polres Gresik Ipda Hepi Muslih Riza menjelaskan peristiwa percobaan curanmor itu terjadi pada Selasa (3/3) sekitar pukul 08:30 WIB di Desa Palebon.

Kronologi bermula saat korban bernama Titik memarkir sepeda motor Honda Beat tahun 2022 dengan bernopol W 5096 EN di samping jalan raya dengan kondisi kunci motor masih menempel.

"Korban kemudian masuk ke dalam warung pink untuk bekerja. Di situ, saksi melihat ada orang terduga maling menaiki motor korban," kata Hepi, Rabu (4/3).

Kemudian, korban bersama saksi langsung menarik motor dan menahan maling itu kabur dengan memegangi setang dan jok motor sembari berteriak maling.

Teriakan saksi dan korban itu pun didengar oleh warga sekitar dan pengguna jalan yang saat itu sedang melintas.

Warga sekitar kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga pelaku terseret dan jatuh dari motornya.

"Di situ pelaku masih mencoba kabur dengan menyeberang jalan raya. Namun, pengejaran yang dilakukan warga sekitar membuahkan hasil," katanya.

Detik-detik pelaku curanmor di Duduksamleyan, Gresik tepergok hingga dimassa warga sampai babak belur.
