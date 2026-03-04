Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis hingga Hujan Lebat Disertai Petir

JPNN.com

Rabu, 04 Maret 2026 – 10:45 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (4/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Sorenya gerimis dan hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Kepanjen, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Singosari, Tajinan, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

