JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Nekat Racik Petasan saat Ramadan, Dua Bocah di Tulungagung Ditangkap Polisi

Nekat Racik Petasan saat Ramadan, Dua Bocah di Tulungagung Ditangkap Polisi

Senin, 02 Maret 2026 – 12:37 WIB
Nekat Racik Petasan saat Ramadan, Dua Bocah di Tulungagung Ditangkap Polisi - JPNN.com Jatim
Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Nanang Murdiyanto memberikan keterangan terkait kasus dugaan produksi petasan yang melibatkan dua pelajar di Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung. (ANTARA/HO - Soleh)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Aparat kepolisian menangkap dua pelajar di bawah umur yang diduga hendak memproduksi petasan di wilayah Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

Kasi Humas Polres Tulungagung Nanang Murdiyanto mengatakan kedua remaja itu berinisial AD (14) dan MF (12) warga Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol.

"Selama Ramadan, masyarakat sudah dilarang menyalakan, membuat, atau menjual petasan karena berpotensi mengganggu kamtibmas. Saat menerima laporan, petugas langsung melakukan penyelidikan," ujar Nanang, Minggu (1/3).

Baca Juga:

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi adanya pembelian bahan yang diduga akan digunakan untuk merakit petasan pada Jumat (27/2) sekitar pukul 15.00 WIB.

Petugas kemudian melakukan penelusuran ke rumah salah satu terduga.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sekitar satu kilogram bubuk mesiu serta sejumlah bahan lain yang diduga akan digunakan untuk membuat petasan.

Baca Juga:

Selain itu, diamankan pula beberapa gulungan petasan yang sudah jadi, pipa, gunting, isolasi, lembaran kertas, serta satu unit telepon seluler berisi percakapan terkait pembelian bahan.

Berdasarkan keterangan awal, AD mengaku tidak sendirian dan dibantu MF dalam proses perakitan. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi menangkap dua pelajar di Tulungagung yang diduga hendak memproduksi petasan. Petugas menyita 1 kg bubuk mesiu dan sejumlah barang bukti.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pelajar Tulungagung petasan Ramadan polres Tulungagung bubuk mesiu larangan petasan Ramadan berita kriminal Tulungagung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU