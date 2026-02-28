JPNN.com

Rumah Nenek di Gresik Disatroni Maling Saat Tarawih, Emas Rp20,7 Juta Raib

Minggu, 01 Maret 2026 – 04:00 WIB
Aksi pencurian menyasar rumah seorang lansia bernama Sumarti (67) di Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Gresik. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Aksi pencurian menyasar rumah seorang lansia Sumarti (67) di Dusun Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Gresik. Pelaku membawa kabur perhiasan emas dan uang tunai dengan nilai kerugian puluhan juta rupiah.

Kapolsek Driyorejo Kompol Musihram menjelaskan peristiwa itu berlangsung pada Rabu (25/2) sekitar pukul 19.00 WIB. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong karena korban tengah melaksanakan salat tarawih.

“Korban pulang dari mushola sekitar pukul 20:00 WIB mendapati pintu kamar sudah dalam keadaan rusak dan terbuka,” Musihram, Sabtu (28/2).

Pelaku diketahui merusak pintu kamar serta lemari milik korban. Isi lemari diacak-acak sebelum akhirnya sejumlah barang berharga dibawa kabur.

Di antara barang yang hilang yakni gelang emas model setengah rantai dan plat dengan berat kurang lebih 15 gram serta kalung polos berikut liontin seberat sekitar 6 gram. Uang tunai Rp700 ribu yang tersimpan di dalam dompet juga ikut raib.

“Total kerugian ditaksir yang dialami korban mencapai Rp20,7 juta,” ungkapnya.

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Driyorejo dan kini masih dalam penanganan. Polisi sudah memeriksa korban beserta sejumlah warga sekitar guna mengungkap pelaku.

“Pelaku masih dalam lidik. Kami terus mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

