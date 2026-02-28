JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Ayah Aniaya Anak Tiri di Magetan Ditetapkan Tersangka, Terancam 8 Tahun Penjara

Ayah Aniaya Anak Tiri di Magetan Ditetapkan Tersangka, Terancam 8 Tahun Penjara

Sabtu, 28 Februari 2026 – 19:37 WIB
Ayah Aniaya Anak Tiri di Magetan Ditetapkan Tersangka, Terancam 8 Tahun Penjara - JPNN.com Jatim
Ilustrasi penganiayaan. Foto/ilustrasi: arsip jpnn.com

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Seorang ayah di Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan berinisial BA (41) ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak tirinya berinisial SD (14).

Kanit IV PPA Sat Reskrim Polres Magetan Aiptu Totok Sudiartanto mengatakan hasil visum memperkuat dugaan tindak pidana yang dilakukan pelaku hingga akhirnya ditetapkan tersangka.

“Sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung kami tahan. Pelaku mengakui perbuatannya dan hasil visum menunjukkan adanya sejumlah luka lebam pada tubuh korban,” ujar Totok, Sabtu (28/2).

Baca Juga:

Peristiwa itu dipicu persoalan sepele. Pelaku mengaku emosi setelah korban diduga menghilangkan kartu SIM pada handphone miliknya.

Dalam kondisi marah, tersangka kemudian memukul dan menendang korban hingga mengalami luka fisik serta trauma psikologis.

Tak hanya itu, dalam pemeriksaan penyidik, tersangka juga mengaku telah melakukan perbuatan asusila terhadap korban dengan alasan menuruti hawa nafsu.

Baca Juga:

Walakin, polisi masih mendalami pengakuan tersebut dengan mencari dan mengumpulkan alat bukti tambahan untuk memastikan unsur pidana yang disangkakan.

“Kami masih terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas perkara. Semua keterangan akan kami uji dengan alat bukti yang ada,” jelasnya.

Unit IV PPA Satreskrim Polres Magetan tetapkan tersangka kepada ayah yang tega aniaya anak tiri karena perkara sepele.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Magetan ayah aniaya anak tiri penganiayaan anak tiri ayah tiri aniaya anak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU