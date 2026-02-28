Polisi Ringkus Pelaku Pembacokan Dua Pemuda di Gresik Saat Patrol Sahur Ricuh

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Reskrim Polres Gresik meringkus pelaku pembacokan kepada dua orang pemuda saat insiden ricuh dalam kegiatan patrol sahur di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jumat (27/2).

Pelaku ditangkap kurang dari 1x24 jam sejak peristiwa itu terjadi. Pelaku ialah S (45), warga Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Kanit Resmob Ipda Andi Mu Asyarf Gunawan menjelaskan insiden itu bermula saat sejumlah pemuda Desa Campurejo menggelar kegiatan patrol sahur, Jumat (27/2) pukul 00.30 WIB.

"Saat itu terjadi aksi saling lempar bom air dengan pemuda dari Desa Banyutengah yang menjadikan situasi memanas setelah terjadi saling ejek," kata Andi.

Pemuda Campurejo sempat mundur, tetapi didatangi kelompok dari Banyutengah yang tidak terima dengan ucapan yang dilontarkan.

Di lokasi kejadian, tepatnya di depan sebuah billiard & cafe di Desa Campurejo, tiba-tiba muncul seorang pria membawa senjata tajam jenis parang dan melakukan pembacokan terhadap dua korban.

Dua korban yang terluka ialah WAP (24) mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke RS Ibnu Sina Gresik untuk penanganan medis lebih lanjut. Sementara itu, korban kedua MRM (25) menjalani perawatan di Puskesmas Panceng.

"Seusai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Panceng untuk proses hukum lebih lanjut," katanya.