Cekcok Gegara HP, Ayah Tiri di Magetan Diduga Aniaya Anak Perempuan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Remaja perempuan berinisial SD (14) warga Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan diduga mengalami kekerasan oleh ayah tirinya Bagung Anggoro (41).

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Magetan dan masih dilakukan penyelidikan.

Kepala Desa Lemahbang Puryadi menjelaskan kasus itu terungkap ketika dia mendapat laporan dari RT setempat bahwa korban mengalami penganiayaan, Sabtu (21/2) sore.

“Dipukuli sama bapaknya, ditendang terus korban lari ke temannya, yang masih tetangga sekitar. Dari situ korban mengadu hingga ketua RT setempat lapor ke pemerintah desa,” ungkap Puryadi, Jumat (27/2).

Berdasarkan pengakuan korban, terduga pelaku tega menganiaya anak tirinya karena persoalan handphone. Saat kejadian, Ibu Kandung Korban Desi Arisanti (34), disebut ada di rumah.

“Masalah HP. Sepintas ayah tiri cemburu sama anaknya itu.Terus HP dibanting dan terjadilah penganiayaan. Anaknya bilang baru pertama kali," tuturnya.

Menurutnya, Desi dan Bagus sendiri menikah pada tahun 2023. Setiap hari Bagus bekerja sebagai Serabutan, sementara Desi merupakan Ibu Rumah Tangga.

“Setelah saya menerima laporan dari ketua RT, malamnya saya panggil Bhabinkamtibmas untuk menangani perkara tersebut, kemudian ayah tiri korban diperiksa di kantor desa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Bendo,” bebernya