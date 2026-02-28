Patroli Sahur Berujung Tawuran di Gresik, 2 Orang Jadi Korban

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kegiatan patroli sahur di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik, yang seharusnya menjadi momen kebersamaan justru mendadak berubah menjadi mencekam.

Pasalnya, aktivitas membangunkan orang sahur itu berujung sebuah aksi tawuran hingga pembacokan. Akibatnya, dua korang dilaprkan menjadi korban karena sabetan senjata tajam.

Kapolsek Panceng AKP Khairul Alam mengatakan dua orang yang menjadi korban ialah Moh Ruhul Madani (25), dan Wahyu Agung Pratama (24). Keduanya warga desa setempat.

Korban langsung dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik terdekat untuk mendapatkan perawatan.

"Korban perlahan sudah sadar, dan bisa diajak ngomong," kata Khairul, Jumat (27/2).

Dia mengatakan kejadian itu bermul saat saat para pemuda desa setempat menggelar sahur patrol.

Saat itu, terjadi perang bom air antara Pemuda Desa Campurejo, dan Pemuda Desa Banyutengah, Jumat (27/2) pukul 00.30 WIB.

Para pemuda Campurejo memilih mundur, dan beberapa di antara pemuda tersebut diduga melontarkan kata-kata kasar.