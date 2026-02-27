Tiga Anak di Bawah Umur Bobol SDN 3 Cangakan Ngawi, Curi 3 Laptop

jatim.jpnn.com, NGAWI - SDN 2 Cangakan, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dibobol maling. Satu unit laptop dan dua unit Chromebook dilaporkan hilang.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan pada Kamis (26/2) pagi saat hendak memulai aktivitas. Dia mendapati ruang kantor sekolah dalam kondisi berantakan.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak sekolah dan diteruskan ke aparat kepolisian.

Kapolsek Padas AKP Sugeng Wahyudi mengatakan petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan awal.

“Dari hasil pemeriksaan di lokasi, ditemukan jendela salah satu ruang dalam kondisi tercongkel yang diduga menjadi akses masuk pelaku. Kantor sekolah juga terlihat telah diacak-acak,” ujar Sugeng, Jumat (26/2).

Tak hanya itu, lemari tempat penyimpanan tiga perangkat elektronik yang hilang itu dalam kondisi rusak atau terbuka paksa.

Petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Kamis siang. Sejumlah barang bukti, termasuk kardus perangkat elektronik, turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

Tak selang beberapa lama, polisi berhasil menangkap terduga pelaku sekitar pukul 15.30 WIB. Mirisnya terduga pelaku ternyata masih di bawah umur.