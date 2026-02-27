Razia Ramadan, 150 Motor Balap Liar Disita Polres Pamekasan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Aparat Polres Pamekasan menyita 150 unit sepeda motor dalam razia penyakit masyarakat (pekat) menjelang dan saat Ramadan 1447 Hijriah.

Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan ratusan motor itu diamankan hingga hari kedua puasa.

"Total ada sebanyak 150 unit sepeda motor yang kami sita dari razia penyakit masyarakat yang telah kami lakukan hingga hari kedua puasa Ramadhan kali ini," ujar Hendra, Jumat (27/2).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 125 unit disita sebelum Ramadan karena terlibat balap liar, sedangkan 25 unit lainnya diamankan pada hari pertama dan kedua puasa.

Selain digunakan untuk balap liar, sejumlah kendaraan juga ditindak karena tidak memenuhi standar kelayakan teknis.

"Misalnya, tidak menggunakan spion, knalpot brong atau menggunakan velg atau ban tipis yang tidak sesuai dengan standar pabrik," katanya.

Hendra menegaskan penindakan itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

"Penindakan ini bukan semata-mata represif, melainkan bagian dari langkah preventif untuk memastikan suasana Ramadhan di Pamekasan tetap kondusif," ucapnya.