Kenelan Lewat Medsos, ABK Sidoarjo Jadi Korban Pemerkosaan di Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kejadian nahas menimpa perempuan disabilitas berinisial EDN (20) asal Sidoarjo. Dia diduga menjadi korban pemerkosaan oleh seseorang yang baru dikenal lewat media sosial di Lamongan.

Kasus ini terungkap setelah sang ibu korban melaporkan kejadian tersebut polisi. Tersangka ialah MS (18) laki-laki warga Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid kejadian tidak menyenangkan itu bermula saat korban dan pelaku memutuskan untuk bertemu setelah berkenalan melalui media sosial Instagram.

Kepada korban, pelaku menjanjikan untuk jalan-jalan berkeliling. Niatan itu justru berubah, korbah malah dibawa ke rumah pelaku dan masuk ke dalam kamar pelaku.

"Di dalam kamar tersebut, pelaku melakukan tindakan asusila secara paksa, pada saat kejadian korban sempat melakukan perlawanan, namun keterbatasan intelektual yang dimilikinya membuat korban tidak mampu memberikan perlawanan secara maksimal," kata Hamzaid, Kamis (26/2).

Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga tidak mengantarkan balik korban dengan selamat. Korban hanya di antarkan di SPBU Nguwok, Kecamatan Modo. Kejadian itu baru diketahui ibu korban pada Jumat (20/02) sekira pukul 00.15 WIB dan langsung melapor ke Polres Lamongan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Opsnal Satreskrim bersama Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan segera melakukan pengecekan ke rumah terduga pelaku.

"Saat didatangi, pelaku berada di rumahnya dan langsung diamankan untuk dibawa ke Polres Lamongan," katanya.