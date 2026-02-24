Pria Bersenjata Tajam di Desa Tepas Ngawi Dilumpuhkan Polisi dengan Pistol Kejut

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 16:40 WIB
Sempat resahkan warga karena sering bawa sajam, pria di Desa Tepas akhirnya dilumpuhkan dengan pistol kejut. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Aksi menegangkan terjadi saat kepolisian menangkap seorang pria bersenjata tajam di Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

Upaya tersebut sempat terekam dan beredar di media sosial. Diketahui peristiwa itu terjadi pada Senin (23/2). Identitas pria berinisial JP (35) warga setempat.

JP tampak menggenggam senjata tajam sambil berdiri di sebuah ruangan. Situasi itu membuat masyarakat setempat resah, terlebih lagi dia dalam posisi mengurung diri.

Warga setempat Suwarno mengungkapkan, aksi JP bukan pertama kali dilakukan. Bahkan dalam kurun waktu sekitar empat tahun terakhir JP kerap berkeliling kampung tanpa tujuan jelas.

“Berteriak-teriak, melempar batu, bahkan membawa senjata tajam. Empat rumah warga menjadi sasaran lemparan batu kerikil hingga sejumlah genteng pecah,” ungkap Suwarno, Selasa (24/2).

Tak mau berlarut dalam ketakutan, masyarakat akhirnya melapor ke polisi agar JP segera dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis.

“Sudah lama kami resah. Takut kalau tiba-tiba dia datang sambil bawa golok,” ucapnya.

Pemerintah desa bersama aparat mencoba membujuk agar JP, mau keluar secara baik-baik. Namun negosiasi tak membuahkan hasil.

