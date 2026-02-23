Balap Liar di Bypass Mojoagung Dibubarkan, Motor Ditahan sampai Lebaran

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Aparat Kepolisian Resor Jombang membubarkan aksi balap liar yang dilakukan sekelompok remaja di jalan raya bypass Mojoagung, Minggu (22/2) dini hari.

Polisi terpaksa bertindak karena aksi balap liar tersebut meresahkan pengguna jalan, terlebih dilakukan di jalur nasional.

Kaur Bin Ops Satlantas Polres Jombang Iptu Samsul Arifin mengatakan patroli difokuskan pada lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar setelah sahur.

"Kami patroli terutama di tempat yang dijadikan anak-anak kegiatan setelah sahur untuk balap liar dan ternyata benar (ada atraksi balap liar," kata Samsul.

Saat petugas datang, para pelaku balap liar langsung berusaha melarikan diri.

Bahkan, satu sepeda motor sempat terperosok ke parit kecil hingga petugas membantu mengevakuasi kendaraan tersebut.

Menurut Samsul, aksi balap liar tersebut sangat membahayakan karena dilakukan dengan kecepatan tinggi tanpa perlengkapan keselamatan seperti helm.

"Kami ke lokasi dan menemukan sedang berlangsung balap liar yang meresahkan warga," ujarnya.