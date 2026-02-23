Polisi Tangkap 3 Pelaku Pencurian 7 Koper Turis Thailand di Bromo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Sat Reskrim Polres Probolinggo meringkus tiga terduga pelaku yang menjadi dalang di balik hilangnya tujuh koper milik rombongan wisatawan asal Thailand di kawasan Gunung Bromo.

Ketiga pelaku tersebut ialah RH, ED, dan istrinya. Mereka dibekuk secara beruntun.

Aparat kepolisi pertama menangkap RH warga Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, di rumahnya tanpa perlawanan, Sabtu (21/2) pukul 06.0 WIB.

Hasil interogasi terhadap RH, ditemukan ada keterlibatan pelaku lain dalam aksi pencurian tersebut.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB, tim Resmob anggota Polsek Sukapura menggerebek sebuah rumah di Jalan Bogowonto, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo. Di sana, petugas menangkap ED beserta istrinya.

Kapolres Probolinggo M Wahyudin Latif membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, ketiga terduga pelaku menjalani penyelidikan lebih lanjut.

“Betul, sudah kami amankan para pelaku yang mencuri tujuh koper milik wisatawan asing asal Thailand. Kami masih melakukan proses pemeriksaan dan pengembangan terlebih dahulu agar tim bisa mengungkap kasus ini secara tuntas,” kata Wahyudin, Minggu (22/2).

Polisi juga mendalami kemungkinan adanya pelaku lain serta menelusuri keberadaan barang bukti yang sempat dicuri.