JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Advokat di Surabaya Jadi Pengedar Ganja, Polisi Bongkar Jaringannya

Advokat di Surabaya Jadi Pengedar Ganja, Polisi Bongkar Jaringannya

Senin, 23 Februari 2026 – 14:09 WIB
Advokat di Surabaya Jadi Pengedar Ganja, Polisi Bongkar Jaringannya - JPNN.com Jatim
Polisi menangkap advokat di Surabaya yang diduga menjadi pengedar ganja. Barang bukti disita dari dua lokasi. Foto: Dok. Polrestabes Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berinisial HLR yang berprofesi sebagai advokat ditangkap Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya karena diduga terlibat peredaran narkotika jenis ganja.

Warga Jalan Tambak Mayor Surabaya itu ditangkap bersama pria berinisial HS, warga Jalan Sememi Jaya pada Jumat (13/2) sekitar pukul 15.30 WIB.

HLR diduga berperan sebagai pengedar, sedangkan HS merupakan pembeli ganja kering tersebut.

Baca Juga:

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat dan pengembangan penangkapan terhadap HS.

"Anggota lebih dulu membekuk HS kemudian dari pengembangan didapatkan siapa penyuplai barang ganja tersebut, yakni dari HLR," kata Dodi, Senin (23/2).

Setelah menangkap HS, polisi melakukan penyelidikan lanjutan dan berhasil mengamankan HLR di kawasan Jalan Kartini Surabaya.

Baca Juga:

"Di sana (Jalan Kartini), Tim menangkap HLR. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan satu bungkus ganja di kantong celana sebelah kanan," jelas Dodi.

Selain itu, polisi juga menemukan dua linting ganja di dalam tas selempang hitam milik tersangka beserta satu unit telepon seluler.

Polisi menangkap advokat di Surabaya yang diduga menjadi pengedar ganja. Barang bukti disita dari dua lokasi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   advokat pengedar ganja pengedar ganja kasus ganja surabaya Polrestabes Surabaya advokat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU