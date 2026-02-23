Sopir Truk Jadi Tersangka Tabrakan Beruntun yang Menewaskan Ojol di Batu

jatim.jpnn.com, BATU - Polisi menetapkan sopir truk bernama Eko Wahyudi (33) sebagai tersangka dalam kasus tabrakan beruntun di Jalan Pattimura, Kota Batu yang menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah status perkara dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Benar (sudah ditetapkan sebagai tersangka). Kami sudah gelar perkara dan penyelidikan juga," kata Kevin, Minggu (22/2).

Kecelakaan beruntun itu diduga dipicu kegagalan fungsi pengereman pada truk yang dikemudikan tersangka.

Truk tersebut kemudian menabrak empat kendaraan lain yang terdiri atas dua mobil dan dua sepeda motor.

Akibat kondisi pengereman yang tidak berfungsi optimal, tersangka tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga terjadi tabrakan beruntun.

Polisi menyebut penetapan tersangka didasarkan adanya unsur kelalaian sopir terhadap kondisi kendaraan yang dikemudikannya.

"Alat buktinya keterangan saksi, surat-surat (kendaraan), dan bukti elektronik (rekaman CCTV)," ujar Kevin.