Perang Sarung di Mojokerto Nyaris Pecah, Polisi Tangkap Dua Provokator

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Polres Mojokerto Kota menggagalkan aksi sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan perang sarung di Jalan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Sabtu (21/2) dini hari.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto mengatakan peristiwa itu bermula dari laporan warga melalui layanan darurat 110 yang langsung ditindaklanjuti petugas.

"Yang kami tangkap dua orang yang terindikasi sebagai provokator untuk melakukan tawuran," kata Herdiawan.

Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah remaja diketahui sudah berkumpul.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa beberapa sarung yang diikat dan diisi batu yang diduga akan digunakan sebagai alat tawuran.

"Kami lakukan pendataan dan proses tindak pidana ringan (tipiring), serta diberikan pembinaan," ujar Herdiawan.

Selain itu, para remaja diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya dengan disaksikan orang tua dan keluarga masing-masing.

Herdiawan menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk gangguan kamtibmas selama Ramadan.