Polisi Bentuk Tim Khusus Buru Pencuri 7 Koper Wisatawan Thailand di Gunung Bromo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Aparat kepolisian memburu pelaku pencurian tujuh koper milik wisatawan mancanegara asal Thailand di kawasan wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo.

Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif mengatakan pihaknya masih mendalami rekaman closed circuit television (CCTV), mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian.

"Saat ini kami masih mendalami rekaman closed-circuit television (cctv), bukti-bukti petunjuk lain, serta mengambil keterangan beberapa saksi," kata Wahyudin saat dikonfirmasi, Jumat (20/2).

Menurutnya, tim khusus telah dibentuk untuk mempercepat pengungkapan kasus tersebut. Polisi menilai peristiwa itu berpotensi mencoreng citra keamanan objek wisata Gunung Bromo yang selama ini dikenal aman dan kondusif.

"Kami telah membentuk tim khusus untuk mempercepat pengungkapan kasus tersebut karena kejadian itu dapat memperburuk citra keamanan di objek wisata Gunung Bromo yang selama ini aman dan kondusif," ujarnya.

Sat Reskrim Polres Probolinggo juga telah melakukan pengecekan awal rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan warga di sekitar kawasan wisata.

“Saat ini saksi-saksi yang berada di sekitar TKP terus kami periksa guna mengungkap peristiwa tersebut secara terang dan tuntas,” ujarnya.

Polres Probolinggo berkomitmen mengusut kasus itu secara profesional sekaligus memastikan rasa aman bagi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Gunung Bromo.