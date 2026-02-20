JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Upaya Penyelundupan Sabu-Sabu ke Lapas Porong Digagalkan, Dua Pelaku Ditangkap

Upaya Penyelundupan Sabu-Sabu ke Lapas Porong Digagalkan, Dua Pelaku Ditangkap

Jumat, 20 Februari 2026 – 13:37 WIB
Upaya Penyelundupan Sabu-Sabu ke Lapas Porong Digagalkan, Dua Pelaku Ditangkap - JPNN.com Jatim
Aparat Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo, menunjukkan para pelaku yang terlibat penyelundupan narkotika dan telepon seluler, Kamis (19/2/2025). ANTARA/HO-Lapas Kelas 1 Surabaya

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan telepon seluler dengan modus dilempar dari luar pagar penjara.

Dua pelaku berinisial MNH dan P diringkus setelah kedapatan melempar paket mencurigakan ke area Lapas Porong.

Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman mengatakan kedua pelaku sebelumnya masuk ke area rumah dinas di lingkungan lapas dan telah melewati pemeriksaan awal.

Baca Juga:

"Kami langsung melakukan pengejaran ke alamat pelaku sesuai identitas KTP yang telah didokumentasikan, setelah mengetahui pelaku melemparkan paket dari luar pagar ke arah Lapas," kata Sohibur, Kamis (19/2).

Petugas kemudian menyisir area kebun belakang blok hunian warga binaan dan menemukan paket dibungkus lakban hitam.

Pengejaran dilakukan bersama aparat kewilayahan dan kepolisian setempat. MNH dan P akhirnya ditangkap di rumahnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Baca Juga:

Dari penangkapan itu, petugas mengamankan barang bukti tambahan berupa alat hisap sabu dan sisa serbuk kristal putih yang diduga narkotika.

Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Lapas Porong untuk menyaksikan pembukaan paket yang dilempar.

Dua pria ditangkap setelah melempar sabu dan ponsel ke Lapas Porong, Sidoarjo. Petugas menemukan lima paket sabu dan dua HP.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penyelundupan sabu-sabu lapas porong Polresta Sidoarjo lempar narkoba ke penjara sabu-sabu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU