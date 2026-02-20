Warga Sampang Tertipu Investasi Bodong Rp23 Miliar, 123 Orang Jadi Korban

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Aparat kepolisian dari Polres Sampang mengusut dugaan penipuan berkedok investasi bodong bernilai miliaran rupiah.

Kasus ini mencuat setelah puluhan warga mendatangi Mapolres Sampang pada Kamis (19/2).

"Ada puluhan orang yang datang ke Mapolres Sampang hari ini melaporkan tentang dugaan kasus penipuan berkedok investasi ini dengan nilai total mencapai Rp23 miliar lebih," kata Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo.

Eko menjelaskan para korban berasal dari Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Modusnya, korban dijanjikan keuntungan sebesar 15 persen dari nilai investasi yang ditanamkan.

"Berdasarkan laporan awal ada sebanyak 123 orang yang menjadi korban dalam kasus ini, dan yang resmi melaporkan ke Mapolres Sampang hingga hari ini sebanyak 20 orang," ujarnya.

Dua orang dilaporkan dalam kasus ini, masing-masing berinisial R dan Q. Keduanya merupakan kakak beradik dan warga Desa Bira Barat.

Kuasa hukum korban Mohammad Soleh mengatakan R berperan menawarkan investasi kepada para korban.

‎"R inilah yang berperan menawarkan investasi kepada korban, uang yang sudah disetorkan kepada terduga pelaku R sebanyak Rp23 miliar," ujar Soleh