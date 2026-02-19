Tepergok, Pelaku Curanmor di Ponpes Miftachussunnah Surabaya Diamuk Massa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Jalan Kedung Tarukan menjadi sasaran amuk warga setelah tertangkap di Jalan Pacar Kembang VI, Tambaksari, Surabaya, Selasa malam (17/2).

Pelaku diketahui bernama Yahya Achmad (22) warga Jalan Sawah Pulo Kulon, Ujung Semampir, Surabaya.

Salah satu santri Hidayat Jati (20) menjelaskan peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 18.20 WIB.

Saat itu, sepeda motor Honda Vario milik Faisol diparkir di depan aula pondok, sedangkan pemiliknya bersama sejumlah santri tengah melaksanakan salat magrib berjamaah.

Seusai salat, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan wirid yang dipimpin ustad. Di tengah kegiatan tersebut, pelaku datang dan membawa kabur motor milik korban.

“Kejadianya pas pembacaraan wirid. Santri keluar melihat pelaku sudah membawa motor ustad Faisol. Terus dikejar dan diteriaki maling,” ujarnya.

Pelaku yang berperan sebagai eksekutor berusaha melarikan diri, namun dikejar oleh para santri dan warga sekitar.

"Pelaku dikejar tertangkap di Jalan Pacar Kembang. Iya sempat dimassa di sana. Dia mengaku warga Bulak Banteng,” kata dia.