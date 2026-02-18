JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal ABK di Surabaya Jadi Korban Perundungan, Dikeroyok 5 Siswa hingga Masuk RS

ABK di Surabaya Jadi Korban Perundungan, Dikeroyok 5 Siswa hingga Masuk RS

Rabu, 18 Februari 2026 – 16:10 WIB
ABK di Surabaya Jadi Korban Perundungan, Dikeroyok 5 Siswa hingga Masuk RS - JPNN.com Jatim
Ilustrasi perundungan anak berkebutuhan khusus (ABK). Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah pada Selasa (10/2).

Korban berinisial AM siswa laki-laki berusia 16 tahun asal Jalan Dinoyo, Tegalsari, Surabaya diduga dikeroyok lima siswa lain di sekolahnya SMK swasta.

Bibi korban, Dewi mengungkapkan insiden bermula saat AM tertidur di kelas ketika mengikuti pelajaran agama. AM kemudian dibangunkan oleh guru dan diminta mencuci muka di kamar mandi.

"Saat di kamar mandi setelah cuci muka, korban bertemu dengan RN. Dia dihadang saat mau kembali ke kelas oleh RN," kata Dewi, Minggu (15/2).

AM kemudian memilih jalan lain untuk menghindari RN. Namun, setibanya di kelas korban kembali mendapat provokasi dari beberapa siswa lain.

“Korban sempat menyingkirkan kursi, lalu dipancing dengan ejekan-ejekan supaya emosinya naik. Akhirnya korban marah dan menendang kursi,” ungkap Dewi.

Emosi AM yang memuncak membuatnya mengejar beberapa siswa hingga keluar area sekolah. Korban sempat memukul salah satu siswa berinisial TH.

"Jadi, waktu AM mau pulang itu masih diejek. Terus dia (korban) diajak satu lawan satu, tetapi AM ini malah dikeroyok," ucapnya.

Seorang siswa ABK di Surabaya menjadi korban perundungan di sekolah. Korban dikeroyok lima siswa dan kini dirawat di RS Menur.
