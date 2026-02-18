JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Bayi 7 Hari di Magetan Jadi Korban Penganiayaan, Polisi Buru Pelaku

Bayi 7 Hari di Magetan Jadi Korban Penganiayaan, Polisi Buru Pelaku

Rabu, 18 Februari 2026 – 15:13 WIB
Bayi 7 Hari di Magetan Jadi Korban Penganiayaan, Polisi Buru Pelaku - JPNN.com Jatim
Bayi usia tujuh hari di Magetan menjadi korban penganiayaan. Ilustrasi: Antara

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Bayi berusia tujuh hari di Kabupaten Magetan menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh keluargnya.

Saat ini, bayi tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Samudra Husada Magetan, guna mendapatkan penanganan medis.

Insiden itu terjadi pada Sabtu (14/2) sekitar pukul 15.30 WIB, tepatnya di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan.

Baca Juga:

Saat itu bayi sedang ditinggal sebentar oleh salah satu anggota keluarganya. Namun, ketika kembali dia terkejut dengan tangisan bayi lantaran kesakitan.

Kanit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Magetan Aiptu Totok Sudiartanto membenarkan kejadian tersebut.

“Kami masih penyelidikan. Anggota masih pendalaman,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menambahkan kondisi bayi memang mengalami luka, tetapi terkait penyebabnya dan pelakunya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Kami belum bisa memastikan. Penyebabnya dan motifnya masih kami dalami,” tandasnya. (mcr23/jpnn)

Bayi berusia tujuh hari di Magetan dilarikan ke rumah sakit setelah alami penganiayaan.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Magetan bayi dianiaya bayi dianiaya magetan penganiayaan bayi magetan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU