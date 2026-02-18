Bayi 7 Hari di Magetan Jadi Korban Penganiayaan, Polisi Buru Pelaku

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Bayi berusia tujuh hari di Kabupaten Magetan menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh keluargnya.

Saat ini, bayi tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Samudra Husada Magetan, guna mendapatkan penanganan medis.

Insiden itu terjadi pada Sabtu (14/2) sekitar pukul 15.30 WIB, tepatnya di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan.

Saat itu bayi sedang ditinggal sebentar oleh salah satu anggota keluarganya. Namun, ketika kembali dia terkejut dengan tangisan bayi lantaran kesakitan.

Kanit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Magetan Aiptu Totok Sudiartanto membenarkan kejadian tersebut.

“Kami masih penyelidikan. Anggota masih pendalaman,” ujarnya.

Dia menambahkan kondisi bayi memang mengalami luka, tetapi terkait penyebabnya dan pelakunya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Kami belum bisa memastikan. Penyebabnya dan motifnya masih kami dalami,” tandasnya. (mcr23/jpnn)