Polisi Duga Pelaku Pembobolan SD Negeri di Madiun Lebih dari Satu Orang

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polisi lakukan pengejaran terhadap pelaku pembobolan dan pencurian yang terjadi di SD Negeri Tiron 02 Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, Selasa dini hari (17/2).

Kapolsek Nglames AKP Agustinus Dwi Cahyono mengungkapkan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang.

“Dari hasil Olah TKP pelaku diduga masuk melalui jendela belakang sekolah, dengan cara mencongkel,” ujar Agustinus.

Menurutnya,barang yang hilang antara lain sebuah laptop, 12 unit Chromebook beserta 1 Hard Disk. Akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sampai Rp17 juta.

“Pertama kali kejadian diketahui penjaga sekolah atas nama Dadang. Kemudian pelapor mendatangi Mapolsek Nglames pagi hari, untuk melaporkan peristiwa tersebut,” jelasnya.

Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Nglames, bersama Tim Inafis Polres Madiun mendatangi lokasi kejadian, serta melaksanakan Olah TKP.

Polisi juga memasang garis Police Line di 2 ruangan yang menjadi lokasi pencurian. Serta mengamankan barang bukti berupa beberapa dusbook laptop maupun chromebook, sebagai petunjuk untuk mengungkap kasus.

“Hingga kini, tindak kejahatan pencurian disertai pemberatan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Agustinus. (mcr23/jpnn)