SD Negeri di Madiun Dibobol Maling, Belasan Chromebook Raib

jatim.jpnn.com, MADIUN - SDN Tiron 02 Desa Tiron Kecamatan/Kabupaten Madiun dibobol dan dimaling, Selasa (17/2) dini hari. Belasan chromebook raib.

Kejadian pencurian itu terjadi saat tanggal merah. Para guru dan tenaga pengajar penasaran. Mereka pun bergegas mendatangi lokasi kejadian.

Saksi mata sekaligus Guru Sekolah Andri Al Hamid mengatakan peristiwa itu pertama kali diketahui oleh penjaga sekolah, sekira jam 05.00 WIB.

“Saya dihubungi penjaga sekolah bahwa sekolah dibobol maling,” ujar Andri.

Menurutnya, pencuri masuk ke ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel salah satu jendela. Sayangnya aksi tersebut tidak terekam Kamera CCTV.

“Kamera CCTV lagi trouble sejak 3 bulan lalu. Begitu kami cek ada beberapa barang yang hilang, yaitu 12 Chromebook, satu laptop dan satu hardisk,” ungkapnya.

Apabila ditotal, pihak sekolah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian.

“Sudah kami laporkan ke kepala sekolah dan guru-guru lainnya untuk merapat ke SD, lapor ke polsek terdekat dan juga lapor ke Dinas Pendidikan. Kerugian sekitar Rp40 jutaan,” kata Andri.