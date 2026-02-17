Dalih Dikhianati Pasangan, Pria di Kediri Lakukan Begal Payudara 19 Kali

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pria bernisial MS (39) di Kota Kediri nekat melakukan begal payudara kepada anak di bawah umur. Tak tanggung tanggung, pria asal Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri itu mengaku sudah beraksi sebanyak 19 kali di lokasi berbeda.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Achmad Elyasarif Martadinata menjelaskan dari total 19 lokasi kejadian, 14 berada di wilayah hukum Polres Kediri Kota seperti Tempurejo, Blabak, Jabon, Ngampel Barat, hingga sekitar kawasan pendidikan dan persawahan.

Adapun lima lokasi lainnya berada di wilayah Kabupaten Kediri, antara lain Desa Silir, Sumberagung, Sumberejo, Ngadiluwih, dan Gampengrejo.

“Berdasarkan keterangan dari pelaku, motif perbuatannya karena sakit hati.Tersangka sudah dua kali menikah dan dikhianati oleh pasangannya. Hal itu menjadi salah satu faktor tersangka melakukan perbuatan tersebut," ungkap Achmad.

Menurutnya, aksi terakhir pelaku terjadi pada Selasa (10/2) di wilayah Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

“Pelaku mendekati korban yang masih mengenakan seragam sekolah, dengan modus berpura-pura menanyakan alamat sebelum melancarkan aksinya,” katanya.

Dia mengatakan tersangka diamankan di kediamannya pada Jumat (13/2), setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat.

“Mayoritas korban diketahui merupakan anak-anak di bawah umur.Jumlah korban hampir 20 orang. Ini masuk tindak pidana pencabulan terhadap anak,” ujarnya.