JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Balap Liar Kembali Marak, Puluhan Remaja Terjaring Razia Polisi Situbondo

Balap Liar Kembali Marak, Puluhan Remaja Terjaring Razia Polisi Situbondo

Selasa, 17 Februari 2026 – 13:32 WIB
Balap Liar Kembali Marak, Puluhan Remaja Terjaring Razia Polisi Situbondo - JPNN.com Jatim
Puluhan sepeda motor yang disita dari lokasi balap liar diamankan di Polres Situbondo, Jawa Timur, Senin (16/2/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sat Lantas Polres Situbondo menyita puluhan unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi balap liar dan meresahkan masyarakat di wilayah setempat.

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan petugas menyita puluhan unit kendaraan tersebut saat melakukan penindakan di Jalan Raya Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, yang selama ini kerap dijadikan lokasi balap liar.

"Selain itu, petugas juga menyita sepeda motor di simpang empat lampu merah Jalan Argopuro, dan seluruh kendaraan tersebut diamankan untuk diberikan sanksi tegas berupa tilang (kepada pemiliknya)," ujar Nanang, Senin (16/2).

Baca Juga:

Meski melakukan penindakan tegas, Nanang memastikan personel di lapangan tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui edukasi langsung kepada para remaja yang terjaring patroli.

Menurut dia, tilang diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus edukasi bahwa aksi balap liar sangat berbahaya, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya.

"Selain itu, suara bising knalpot brong juga sangat mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat," kata Nanang.

Baca Juga:

Penertiban balap liar ini, kata dia, merupakan respons atas banyaknya aduan masyarakat sekaligus upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Situbondo.

"Sebelumnya kami menerima banyak pengaduan masyarakat terkait aksi balap liar di Jalan Desa Duwet, dan penindakan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama dan memastikan jalan raya tidak digunakan untuk aktivitas yang membahayakan," ujarnya.

Puluhan sepeda motor balap liar disita polisi di Situbondo setelah meresahkan warga dan membahayakan pengguna jalan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   balap liar Situbondo balap liar Polres Situbondo knalpot brong motor balap liar razia balap liar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU