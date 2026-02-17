JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Terungkap, Inilah Motif Paman dan Bibi di Surabaya Tega Aniaya Balita 4 Tahun

Terungkap, Inilah Motif Paman dan Bibi di Surabaya Tega Aniaya Balita 4 Tahun

Selasa, 17 Februari 2026 – 13:08 WIB
Terungkap, Inilah Motif Paman dan Bibi di Surabaya Tega Aniaya Balita 4 Tahun - JPNN.com Jatim
Balita empat tahun di Surabaya menjadi korban penganiayaan paman dan bibi. Ilustrasi: Antara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus dugaan penganiayaan terhadap balita berusia 4 tahun berinisial K yang dilakukan oleh paman dan bibinya ditengarai karena kesal. Sebab, korban disebut nakal dan susah tidur.

Terduga pelaku ialah bernama Ufa Fahrul Agusti (30) dan bibinya Sellyna Adika Wahyuni (26).

Kasat PPA dan PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari mengatakan akibat penganiayaan itu, korban mengalami sejumlah luka hingga berdarah. Diduga, kedua pelaku tersebut menganiaya korban dengan tangan kosong.

Baca Juga:

"Lebam di badan, dagu berdarah. Sepertinya begitu (dianiaya pakai tangan kosong)," kata Melatisari, Senin (16/2).

Melatisari mengungkapkan korban sendiri selama ini dititipkan ke paman dan bibinya. Sebab, kedua orang tuanya telah bercerai.

“Iya (selama dititipkan ke paman dan bibinya).Bapaknya cerai. Bapaknya kerja di Gresik,” jelasnya.

Baca Juga:

Saat ini, kedua pelaku telah ditahan dan ditetapkan tersangka. Mereka disangkakan pasal UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Pasal KDRT dan perlindungan anak," ujarnya.

Pengakuan paman dan bibi di Surabaya yang tega lakukan penganiayaan terhadap keponakannya berusia 4 tahun
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya balita dianiaya penganiayaan balita surabaya balita dianiaya surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU