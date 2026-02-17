10.261 Pelanggar Terjaring Operasi Keselamatan Semeru 2026 di Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Lantas Polres Tulungagung mencatat sebanyak 10.261 pelanggar lalu lintas terjaring selama pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2026 yang digelar pada 2–15 Februari 2026.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan operasi tersebut bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

"Operasi resmi berakhir pada Minggu (15/2). Kegiatan yang kami lakukan meliputi preventif, preemtif, dan represif," kata Taufik, Senin (16/2).

Dia menjelaskan pada pekan pertama operasi petugas lebih mengedepankan kegiatan preventif dan preemtif berupa edukasi serta sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Memasuki pekan kedua, penindakan represif mulai ditingkatkan.

Selama operasi berlangsung, Satlantas mencatat sebanyak 20.522 kegiatan preventif dan 20.522 kegiatan preemtif, sedangkan penindakan represif dilakukan terhadap 10.261 pelanggar.

Rinciannya, penindakan melalui tilang elektronik (ETLE) statis dan mobile sebanyak 1.715 pelanggar, non-ETLE 169 pelanggar, teguran 8.372 pelanggar, serta penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) sebanyak lima pelanggar.

Jumlah pelanggaran pada 2026 ini meningkat signifikan dibandingkan Operasi Keselamatan Semeru 2025 yang hanya mencatat 3.264 pelanggar.

“Secara statistik memang ada peningkatan signifikan, terutama pada penindakan represif,” ujarnya.