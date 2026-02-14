Enam Toko Swalayan di Tulungagung Dibobol, Kerugian Rp177,6 Juta

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Reskrim Polres Tulungagung menyelidiki enam kasus pencurian di toko swalayan yang terjadi sepanjang Januari hingga Februari 2026 dengan total kerugian mencapai sekitar Rp177,6 juta.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiratama Tamba mengatakan enam laporan tersebut berasal dari sejumlah lokasi berbeda di wilayah Tulungagung.

"Kami menerima laporan enam kasus pembobolan minimarket dengan total kerugian sekitar Rp177,6 juta. Saat ini seluruh laporan masih dalam penyelidikan," kata Andi di Tulungagung, Jumat (14/2).

Andi memerinci lokasi dan nilai kerugian masing-masing kejadian, yakni Alfamart Gedangan Rp21 juta, Alfamart Ringinpitu 1 Rp21 juta, Alfamart Ringinpitu 2 Rp92,6 juta, Alfamart Gedangsewu Rp33 juta, Alfamart Kacangan Rp14 juta, serta Indomaret Jeli Rp3 juta.

Hasil penyelidikan awal menunjukkan adanya kesamaan pola dalam enam kasus pencurian tersebut. Pelaku diduga menggunakan dua modus operandi, yakni masuk melalui atap bangunan dan melubangi tembok bagian belakang toko swalayan.

Setelah berhasil masuk, pelaku mematikan kamera pengawas (CCTV) dan mengambil perangkat perekam digital video recorder (DVR) untuk menghilangkan jejak.

"Kami mendapati CCTV dalam kondisi terputus dan DVR hilang. Saat ini kami mengumpulkan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Polisi juga menerapkan metode scientific crime investigation (SCI) dalam proses pengungkapan kasus, termasuk pemeriksaan forensik di lokasi kejadian perkara (TKP).