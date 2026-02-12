JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Petugas Lapas Kelas I Madiun Gagalkan Penyelundupan 4 Ponsel oleh Pengunjung

Petugas Lapas Kelas I Madiun Gagalkan Penyelundupan 4 Ponsel oleh Pengunjung

Kamis, 12 Februari 2026 – 19:27 WIB
Petugas Lapas Kelas I Madiun Gagalkan Penyelundupan 4 Ponsel oleh Pengunjung - JPNN.com Jatim
Dua pengunjung coba selundupkan ponsel ke Lapas Madiun, digagalkan petugas. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang berupa empat unit telepon genggam dan empat charger yang dibawa oleh dua orang pengunjung, Kamis (12/2).

Barang-barang tersebut disembunyikan dengan cara ditempel menggunakan lakban pada bagian kaki dan ditutupi celana panjang.

Upaya penyelundupan terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan badan terhadap pengunjung sebelum memasuki area lapas.

Baca Juga:

Petugas mendapati kejanggalan pada bagian kaki pengunjung saat pemeriksaan rutin.

Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa empat ponsel dan empat charger.

Kepala Lapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan penggagalan penyelundupan tersebut merupakan hasil dari penerapan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara konsisten.

Baca Juga:

“Pemeriksaan terhadap pengunjung dilakukan sesuai standar operasional prosedur untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lapas,” ujar Andi.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Lapas Kelas I Madiun Andri Setiawan menyatakan pemeriksaan badan dan barang bawaan pengunjung akan terus dilakukan secara ketat sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Dua pengunjung coba selundupkan ponsel ke Lapas Madiun berujung digagalkan petugas.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Madiun penyelundupan ponsel Lapas I Madiun penyelundupan ponsel Madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU