Oknum Pegawai Kecamatan yang Aniaya Petugas SPBU di Tuban Ditangkap

jatim.jpnn.com, TUBAN - Polres Tuban akhirnya menangkap oknum pegawai kecamatan berinisial J (53) yang lakukan penganiayaan kepada empat pegawai SPBU di Kecamatan Parengan.

Pelaku ditangkap di kediamannya di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Parengan tanpa perlawanan, Senin (9/2) pukul 19.00 WIB.

Kasi Humas Polres Tuban Iptu Siswanto membenarkan penangakapan J. Penangkapan itu menindaklanjuti dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ASN Kantor Kecamatan Parengan pada Sabtu (7/2) lalu.

“Kami mengamankan terduga pelaku setelah menerima laporan dugaan penganiayaan oleh oknum ASN di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,” ujar Iptu Siswanto, Selasa (10/2).

Setelah ditahan, J harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Tuban.

“Saat ini yang bersangkutan sudah kami lakukan penahanan,” imbuhnya.

Terduga pelaku akan dijerat Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.

Sebelumnya, aksi penganiayaan yang dilakukan J terhadap empat pegawai SPBU itu terekam CCTV dan viral di media sosial.