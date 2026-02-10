Pria di Surabaya Curi Motor Milik Teman Kencan Laki-laki Saat Menginap di Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pria berinisial AR (32) warga Surabaya nekat mencuri sepeda motor milik teman kencan laki-lakinya berinisial AS (38) saat menginap di hotel Kediri. Saat ini, pelaku telah ditahan

Korban merupakan warga Blitar. Keduanya saling berkenalan melalui aplikasi kencan sesama jenis.

Kadat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku dan korban sepakat bertemu di wilayah Pare, Kabupaten Kediri.

Keduanya bertemu di sebuah minimarket. Tak lama setelah itu, korban dan pelaku berpindah menuju kawasan Simpang Lima Gumul dengan menggunakan sepeda motor milik AS.

Namun, di tengah perjalan hujan turun. Pelaku dan korban memilih untuk beristirahat dan menginap di salah satu hotel di wilayah Kediri.

Pemesanan kamar dilakukan menggunakan ponsel milik korban, sementara biaya penginapan dibayarkan oleh terduga pelaku.

“Korban dan terduga pelaku sempat keluar kamar, kemudian kembali lagi ke hotel untuk beristirahat," kata Joshua, Selasa (10/2).

Pagi tiba, korban terbangun dan mendapati pelaku sudah tidak di kamar. AS langsung mengecek barang-barang miliknya termasuk motor di parkiran hotel.