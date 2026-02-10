Pelaku Penganiayaan 4 Petugas SPBU di Tuban Diduga Oknum Pegawai Kecamatan

jatim.jpnn.com, TUBAN - Beredar sebuah video rekaman CCTV berdurasi pendek menayangkan aksi tidak terpuji dari seorang pria. Insiden itu terjadi di SPBU Jalan Cokrokusumo Parengan–Bojonegoro, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, aksi itu terjadi pada Sabtu (7/2) sekitar pukul 18.24 WIB.

“Diduga karena tidak sabar mengantre, terlapor kemudian melakukan pemukulan terhadap korban,” ujarnya, Senin (9/2).

Dia menjelaskan terduga pelaku merupakan seorang pria berinisial J oknum pegawai kecamatan yang datang mengenakan kaus berwarna orange, lalu turun dari mobil berwarna hitam untuk mengisi BBM jenis Pertamax.

"Tiba-tiba terduga pelaku tersebut menganiaya salah satu pegawai SPBU, inisial VPF (23), warga Kecamatan Soko," jelasnya.

Kemudian saksi AN (32) warga Kecamatan Bagilan, berusaha melerai. Namun, J justru kembali melakukan pemukulan ke arah perut dan wajah AN.

Baca Juga: Inilah Dugaan Motif Pemuda Bacok Istri Hingga Aniaya dan Rusak Rumah Warga di Situbondo

Saksi lain berinisial PS (48) warga Kecamatan Parengan ikut meleraijuga dipukul hingga terjatuh terlentang.

Selanjutnya, saksi RW (48) warga Kecamatan Parengan juga berusaha mendinginkan situasi, tetapi kembali menjadi korban pemukulan pada bagian wajah.