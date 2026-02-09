Tak Sabar Mengantre, Pengemudi Mobil Aniaya 4 Petugas SPBU di Tuban

jatim.jpnn.com, TUBAN - Pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Cokrokusumo Parengan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban mengalami penganiayaan.

Peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh konsumen itu terekam kamera CCTV.

Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (7/2) sekitar pukul 18.45 WIB.

Insiden bermula saat terduga pelaku yang mengendarai mobil warna hitam hendak mengisi bahan bakar di SPBU tersebut.

“Korban berinisial VPF (23) warga Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, saat itu bertugas sebagai operator pengisian BBM,” ujar Bobby, Senin (9/2).

Saat kejadian, korban sedang melakukan pengecekan stok BBM menggunakan deepstick manual. Di lokasi, terdapat satu sepeda motor matic yang juga sedang mengantre.

“Dari rekaman CCTV, terlapor terlihat tidak sabar dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban,” jelas Bobby.

Setelah pengecekan selesai, korban langsung melayani pengisian BBM ke sepeda motor yang lebih dulu mengantre. Hal itu memicu emosi terduga pelaku.