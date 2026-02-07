Motor Mahasiswi di Rungkut Dicuri, Polisi Bekuk Pelaku di Suramadu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Motor Honda Beat bernopol S 3624 OZ milik mahasiswi asal Kabupaten Jombang raib ketika diparkir di halaman belakang indekosnya Jalan Rungkut Kidul Gang 1, Kota Surabaya, Selasa, (6/2).

Beruntung, beberapa jam setelah kejadian motor milik Diana itu ditemukan ketika pelaku melintas di Suramadu.

Kapolsek Sukolilo AKP Sigit Wahyu Afrianto mengatakan motor Diana ditemukan saat anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polsek Sukolilo menggelar Giat Kring Serse dengan berpatroli di wilayah hukumnya.

"Sekira pukul 02.30 WIB, saat anggota melakukan kegiatan Kring Serse melihat dua orang mengendarai sepeda motor melaju kencang beriringan melewati jembatan MERR ke arah utara," kqta Sigit, Sabtu (7/2).

Polisi mencurigai gelagat dua orang yang membawa motor. Mereka akhirnya membuntutinya saat melintasi Jalan Dr Ir Soekarno, Jalan Kenjeran, Jalan Kedung Cowek, hingga menyeberang Jembatan Suramadu menuju ke arah Kabupaten Bangkalan.

Namun, sesampainya di Persimpangan Dumajah Tanah Merah, polisi seketika menghentikan pelaku. Mereka lalu diinterogasi dan digeledah.

"Ketika dihentikan, diperiksa, didapati satu set kunci T. Kemudian diinterogasi singkat, salah satu pelaku mengaku baru selesai melakukan pencurian kendaraan bermotor," jelasnya.

Setelah itu polisi membawa keduanya ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan terungkap, salah satu pelaku ternyata selama ini sering mencuri motor. Terakhir di kawasan Rungkut, Surabaya.