JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Santainya Armuji Penuhi Panggilan Polisi soal Korupsi Bimtek DPRD Surabaya

Santainya Armuji Penuhi Panggilan Polisi soal Korupsi Bimtek DPRD Surabaya

Kamis, 05 Februari 2026 – 21:40 WIB
Santainya Armuji Penuhi Panggilan Polisi soal Korupsi Bimtek DPRD Surabaya - JPNN.com Jatim
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji memenuhi panggilan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya pada Kamis sore (5/2). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) di lingkungan DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan jabatannya saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

Pantauan JPNN.com, Armuji tiba di Gedung Anindita Satreskrim Polrestabes Surabaya sekitar pukul 16.27 WIB. Dia mengenakan kemeja biru dan tampak santai saat memasuki gedung pemeriksaan.

Baca Juga:

Tak terlihat raut gugup di wajah Cak Ji. Dia bahkan sempat melontarkan candaan kepada awak media.

“Lagek pertama (baru pertama dipanggil). Ya nanti kan belum selesai, ya apa toh,” ujar Cak Ji.

Dia mengaku siap menjalani pemeriksaan dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik.

Baca Juga:

“Ya, biasa saja, cuma pembaharuan tanggal,” ucapnya.

Selain Armuji, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga memanggil Musyafak Rouf, yang pada periode 2009–2014 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

Wawali Surabaya Armuji alias Cak Ji dipanggil polisi terkait dugaan korupsi Bimtek DPRD Surabaya periode 2009–2014.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Armuji Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Armuji dipanggil Polisi Dugaan kasus korupsi Bimtek korupsi bimtek DPRD Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU