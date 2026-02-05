Santainya Armuji Penuhi Panggilan Polisi soal Korupsi Bimtek DPRD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) di lingkungan DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan jabatannya saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

Pantauan JPNN.com, Armuji tiba di Gedung Anindita Satreskrim Polrestabes Surabaya sekitar pukul 16.27 WIB. Dia mengenakan kemeja biru dan tampak santai saat memasuki gedung pemeriksaan.

Tak terlihat raut gugup di wajah Cak Ji. Dia bahkan sempat melontarkan candaan kepada awak media.

“Lagek pertama (baru pertama dipanggil). Ya nanti kan belum selesai, ya apa toh,” ujar Cak Ji.

Dia mengaku siap menjalani pemeriksaan dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik.

“Ya, biasa saja, cuma pembaharuan tanggal,” ucapnya.

Selain Armuji, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga memanggil Musyafak Rouf, yang pada periode 2009–2014 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.