Armuji & Musyafak Rouf Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Surabaya

Kamis, 05 Februari 2026 – 20:45 WIB
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014 Musyafak Rouf saat di Polrestabes Surabaya menghadiri pemeriksaan dugaan korupsi Bimtek DPRD Surabaya, Kamis (5/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memenuhi panggilan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kamis (5/2) sore.

Pria yang akrab disapa Cak Ji itu tiba di Gedung Mapolrestabes Surabaya sekitar pukul 16.30 WIB. Armuji yang mengenakan kemeja biru langit tampak berjalan santai sebelum menjalani pemeriksaan.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) di lingkungan DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014. Pada periode itu, Armuji menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

“Lagek pertama (baru pertama kali dipanggil),” ujar Cak Ji kepada awak media sambil berjalan menuju ruang pemeriksaan.

Saat ditanya mengenai status dirinya dalam pemeriksaan tersebut, Armuji enggan memberikan penjelasan lebih jauh.

“Ya, nanti kan, (pemeriksaan) belum selesai, ya apa toh,” katanya.

Armuji tampak santai dan tanpa beban saat memasuki Gedung Anindita Mapolrestabes Surabaya. Dia mengaku tidak gugup menghadapi pemeriksaan tersebut.

“Ya, biasa saja, cuma pembaharuan tanggal,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Musyafak Rouf memenuhi panggilan polisi terkait dugaan korupsi dana Bimtek DPRD periode 2009–2014.
