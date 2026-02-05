Siswa MTsN Lumajang Tertembak Saat Istirahat, Proyektil Masih di Paha

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Aparat kepolisian menyelidiki peristiwa peluru nyasar yang melukai seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Lumajang saat jam istirahat sekolah, Rabu (4/2).

Pelajar berinisial NS, remaja asal Dusun Krajan II, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang mengalami luka tembak di bagian paha kiri. Saat ini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haryoto Lumajang.

Kapolsek Lumajang Kota Iptu Edy Kuswanto membenarkan adanya insiden tersebut.

"Memang benar pelajar MTsN 1 Lumajang terluka akibat peluru nyasar. Kejadian sekitar pukul 10.00 WIB dan saat jam istirahat sekolah," kata Edy saat dikonfirmasi.

Menurut Edy, saat kejadian korban bersama tiga temannya sedang berada di koridor gedung lantai dua asrama sekolah.

"Saat itu korban tiba-tiba mendengar suara letusan seperti senapan dari arah yang belum diketahui asalnya. Tidak lama kemudian, korban merasakan kesakitan hebat di bagian paha kiri dan mengeluarkan darah," ujarnya.

Korban kemudian dievakuasi oleh pihak sekolah dan langsung dilarikan ke RSUD dr Haryoto Lumajang untuk mendapatkan penanganan medis.

"Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya proyektil peluru yang masih tertanam di paha korban. Saat kami mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD), memang benar terdapat luka yang diduga akibat tembakan di paha kiri korban. Rencananya korban akan menjalani operasi untuk mengeluarkan proyektil peluru tersebut," katanya.