JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Siswa MTsN Lumajang Tertembak Saat Istirahat, Proyektil Masih di Paha

Siswa MTsN Lumajang Tertembak Saat Istirahat, Proyektil Masih di Paha

Kamis, 05 Februari 2026 – 11:36 WIB
Siswa MTsN Lumajang Tertembak Saat Istirahat, Proyektil Masih di Paha - JPNN.com Jatim
Aparat kepolisian melakukan olah TKP di MTsN 1 Lumajang terkait peluru nyasar yang melukai seorang pelajar di madrasah setempat, Rabu (4/2/2026). ANTARA/HO-Polsek Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Aparat kepolisian menyelidiki peristiwa peluru nyasar yang melukai seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Lumajang saat jam istirahat sekolah, Rabu (4/2).

Pelajar berinisial NS, remaja asal Dusun Krajan II, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang mengalami luka tembak di bagian paha kiri. Saat ini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haryoto Lumajang.

Kapolsek Lumajang Kota Iptu Edy Kuswanto membenarkan adanya insiden tersebut.

Baca Juga:

"Memang benar pelajar MTsN 1 Lumajang terluka akibat peluru nyasar. Kejadian sekitar pukul 10.00 WIB dan saat jam istirahat sekolah," kata Edy saat dikonfirmasi.

Menurut Edy, saat kejadian korban bersama tiga temannya sedang berada di koridor gedung lantai dua asrama sekolah.

"Saat itu korban tiba-tiba mendengar suara letusan seperti senapan dari arah yang belum diketahui asalnya. Tidak lama kemudian, korban merasakan kesakitan hebat di bagian paha kiri dan mengeluarkan darah," ujarnya.

Baca Juga:

Korban kemudian dievakuasi oleh pihak sekolah dan langsung dilarikan ke RSUD dr Haryoto Lumajang untuk mendapatkan penanganan medis.

"Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya proyektil peluru yang masih tertanam di paha korban. Saat kami mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD), memang benar terdapat luka yang diduga akibat tembakan di paha kiri korban. Rencananya korban akan menjalani operasi untuk mengeluarkan proyektil peluru tersebut," katanya.

Seorang pelajar MTsN 1 Lumajang terluka akibat peluru nyasar saat jam istirahat. Polisi masih menyelidiki asal tembakan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   peluru nyasar siswa tertembak MTsN 1 Lumajang pelajar Lumajang peluru nyasar di Lumajang siswa luka tembak penembakan di sekolah polres lumajang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU