Pulang dari Sawah, Petani di Ngawi Kaget Sepeda Motor Miliknya Digondol Maling

jatim.jpnn.com, NGAWI - Aksi curanmor bisa dialami oleh siapapun dan kapanpun, tanpa memandang asal usul korban. Tak terkecuali dirasakan oleh Slamet.

Petani berusia 64 tahun warga Dusun Jambe Lor, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, mengaku kehilangan sepeda motor miliknya di pinggir jalan sawah.

Wakapolres Ngawi Kompol Rizki Santoso menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Senin (22/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Korban memarkir sepeda motor Honda Vario 110 miliknya di tepi sawah.

“Korban meninggalkan kendaraan tersebut untuk bekerja di sawah sekitar 100 meter dari lokasi parkir,” jelas Kompol Rizki.

Namun, saat korban hendak pulang, sepeda motor beserta satu unit handphone yang diletakkan di dalam dasbor depan kendaraan raib.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp7 juta dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Paron.

“Modusnya pelaku memanfaatkan kunci asli sepeda motor yang tertinggal di dalam dasbor, sehingga memudahkan pelaku membawa kabur kendaraan tanpa harus merusak kunci,” bebernya.

Dalam pengungkapan ini, Sat Reskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 milik korban beserta kunci asli, STNK dan BPKB asli, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang digunakan pelaku sebagai sarana mencari sasaran.