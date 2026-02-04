Pelaku Pembunuhan Wanita Ponorogo Diduga Ceburkan Diri ke Laut di Gunung Kidul

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Pelaku pembunuhan terjadap Nur Aini yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jatim diduga menceburkan diri ke laut di kawasan Kabupaten Gunung Kidul.

Pelaku yang berinisial A itu, merupakan anak kandung korban. Saat ini, Sat Reskrim Polres Ponorogo sedang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukannya A.

Wakapolres Ponorogo Kompol Try Widyanto Fauzal mengatakan dugaan menceburkan diri ke laut itu didapatkan sesuai dengan status pelaku di media sosial miliknya.

“Karena informasinya terduga pelaku ceburkan diri ke laut, tetapi kami masih belum bisa disimpulkan. Karena masih proses penyelidikan,” kata Kompol Try, Rabu (4/2).

Saat ini, Polres Ponorogo berkolaborasi Polres Gunung Kidul dan Polda DIY untuk mencari kebenaran informasi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Warga Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo digegerkan dengan seorang warga perempuan bernama Nur Aini (55 tahun) ditemukan meninggal dunia, Senin (26/1) pagi.

Nur Aini ditemukan pertama kali orang salah satu warga yang saat itu berkunjung ke rumah korban. Temuan ini langsung dilaporkan ke aparat kepolisian.

Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan tak lama setelah laporan diterima, pihaknya bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Ponorogo kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).