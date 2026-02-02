JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Lenteng Sumenep, Motifnya Cemburu

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Lenteng Sumenep, Motifnya Cemburu

Senin, 02 Februari 2026 – 16:10 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Lenteng Sumenep, Motifnya Cemburu - JPNN.com Jatim
Polres Sumenep amankan sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan di Lenteng. Foto: Humas Polres Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sat Reskrim Polres Sumenep menangkap pria berinisial L (50) yang diduga menjadi dalang di balik tewasnya M (55) yang ditemukan di jalan kampung Dusun Gunung Malang I, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kamis (29/1).

Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan kepada korban yang merupakan buruh angkut hasil panen tersebut. Nyawa M habis ditangan pelaku akibat luka bacok.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto menjelaskan setelah insiden itu, petugas langsung mengidentifikasi pelaku dan mengarah kepada L.

Baca Juga:

“Pelaku ditangkap pada Sabtu (31/1) pukul 23.30 di wilayah Kabupaten Sampang tanpa perlawanan,” kata Hardiyanto, Senin (2/2).

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku nekat membunuh korban dengan sengaja karena sakit hati setelah merasa diejek oleh korban.

“Motif lain yang melatarbelakangi perbuatan tersebut diduga karena rasa cemburu, menyusul adanya isu hubungan asmara antara korban dan istri pelaku,” katanya.

Baca Juga:

Adapun barang bukti yang diamankan antara lain sebilah celurit milik pelaku, sepasang sandal jepit milik pelaku, sepasang sandal selop milik korban, sebuah songkok warna abu abu milik korban dan sebuah sarung warna hitam milik pelaku.

Tersangka L dijerat dengan Pasal 459 sub Pasal 458 ayat (1) jo Pasal 469 ayat (2) sub Pasal 468 ayat (2) KUHP Nasional, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (mcr23/jpnn)

Ini motif pelaku pembunuhan terhadap buruh angkut hasil panen di Lenteng Sumenep.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Sumenep Polres Sumenep insiden pembunuhan sumenep pembunuhan sumenep

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU