Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Lenteng Sumenep, Motifnya Cemburu

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sat Reskrim Polres Sumenep menangkap pria berinisial L (50) yang diduga menjadi dalang di balik tewasnya M (55) yang ditemukan di jalan kampung Dusun Gunung Malang I, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kamis (29/1).

Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan kepada korban yang merupakan buruh angkut hasil panen tersebut. Nyawa M habis ditangan pelaku akibat luka bacok.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto menjelaskan setelah insiden itu, petugas langsung mengidentifikasi pelaku dan mengarah kepada L.

“Pelaku ditangkap pada Sabtu (31/1) pukul 23.30 di wilayah Kabupaten Sampang tanpa perlawanan,” kata Hardiyanto, Senin (2/2).

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku nekat membunuh korban dengan sengaja karena sakit hati setelah merasa diejek oleh korban.

“Motif lain yang melatarbelakangi perbuatan tersebut diduga karena rasa cemburu, menyusul adanya isu hubungan asmara antara korban dan istri pelaku,” katanya.

Adapun barang bukti yang diamankan antara lain sebilah celurit milik pelaku, sepasang sandal jepit milik pelaku, sepasang sandal selop milik korban, sebuah songkok warna abu abu milik korban dan sebuah sarung warna hitam milik pelaku.

Tersangka L dijerat dengan Pasal 459 sub Pasal 458 ayat (1) jo Pasal 469 ayat (2) sub Pasal 468 ayat (2) KUHP Nasional, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (mcr23/jpnn)