Orang Tua Pemuda yang Bacok Istri Hamil di Situbondo Ikut Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Orang tua dari pemuda bernama M Taufik (25) yang melakukan pembacokan kepada istrinya Suci (20) di Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ikut ditangkap polisi.

Rupanya, ayah pelaku yang berinisial S (59) ikut membantu anaknya ketika melakukan penganiayaan terhadap korban lain.

“Pelaku mengadu bohong kepada ayahnya seolah-olah sedang bermasalah dengan orang lain. Ayahnya kemudian ikut mendatangi korban yang dimaksud dan bersama-sama melakukan penganiayaan serta perusakan,” ujar Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan, Minggu (1/2).

Saat ini, lanjutnya, kedua tersangka ayah dan anak telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Barang bukti yang kami amankan berupa sebilah pisau dapur, parang, celurit, serta satu unit sepeda motor hasil kejahatan,” katanya.

Sebelum melarikan diri, pelaku sempat menyerang istrinya hingga menyebabkan luka serius di wajah dan lengan. Pelaku kemudian mendatangi sebuah toko kelontong dan menganiaya pemilik toko berinisial H (41).

Tak berhenti di situ, Taufik kembali menganiaya seorang warga di tempat rental playstation berinisial UN (30) tanpa alasan jelas.

Aksi pelaku berlanjut dengan dugaan pencurian sepeda motor milik SY di sebuah warung kopi. Setelah itu, Taufik mendatangi rumah ayahnya dan mengadu sedang bermasalah dengan seseorang berinisial AY.