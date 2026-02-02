Istri Hamil Dibacok Suami di Situbondo, Pelaku Juga Aniaya Warga

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Seorang perempuan bernama Suci (20) menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya M Taufik (25). Suci dianiaya menggunakan sebilah pisau hingga mengalami luka serius.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan insiden penganiayaan suami kepada istrinya tersebut terjadi di rumah pelaku Desa Langkap, Kecamatan Besuki pada Minggu (1/2) dini hari.

"Korban mengalami luka serius di bagian wajahnya dan dibawa ke RSUD Besuki setelah kejadian. Selanjutnya korban dirujuk ke RSUD dr Soebandi Jember untuk mendapatkan penanganan medis," ungkap Agung.

Setelah membacok istrinya, pelaku tidak berhenti melakukan tindak kekerasan. Taufik juga menganiaya sejumlah warga, melakukan pencurian sepeda motor, hingga merusak rumah warga.

Sebelum melarikan diri, pelaku sempat menyerang istrinya hingga menyebabkan luka serius di wajah dan lengan. Pelaku kemudian mendatangi sebuah toko kelontong dan menganiaya pemilik toko berinisial H (41).

Tak berhenti di situ, Taufik kembali menganiaya seorang warga di tempat rental playstation berinisial UN (30) tanpa alasan jelas.

Aksi pelaku berlanjut dengan dugaan pencurian sepeda motor milik SY di sebuah warung kopi. Setelah itu, Taufik mendatangi rumah ayahnya dan mengadu sedang bermasalah dengan seseorang berinisial AY.

Saat mendatangi rumah AY, terjadi pengeroyokan terhadap SY yang hendak mengambil kembali motornya.