Jelang Ramadan, Polres Pamekasan Sita 311 Botol Miras

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan menyita ratusan botol minuman keras (miras) dari razia penyakit masyarakat (pekat) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan razia tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

“Razia dengan sasaran minuman keras kali ini merupakan yang kedua dalam sepekan terakhir dan akan terus berlangsung hingga memasuki Ramadhan, bahkan menjelang Hari Raya Idulfitri nanti,” kata Evan di Pamekasan, Sabtu (31/1).

Dalam razia kali ini, petugas menyita 311 botol minuman keras dari berbagai merek yang ditemukan di sejumlah warung dan toko di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Menurut Evan, razia pekat tersebut melibatkan lintas satuan, mulai dari Reskrim, Samapta, Intelkam, hingga Satnarkoba.

Selain itu, aparat TNI dari Kodim 0826 Pamekasan serta instansi terkait seperti Satpol PP Pemkab Pamekasan juga turut dilibatkan.

“Melalui kegiatan razia pekat ini, kami berharap umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Tak hanya melakukan penyitaan, petugas juga memberikan sosialisasi langsung kepada pemilik warung dan toko terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Pamekasan.