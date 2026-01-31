JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Viral Anak-Anak Terekam CCTV Diduga Curi Motor Warga di Malang

Viral Anak-Anak Terekam CCTV Diduga Curi Motor Warga di Malang

Sabtu, 31 Januari 2026 – 11:06 WIB
Viral Anak-Anak Terekam CCTV Diduga Curi Motor Warga di Malang - JPNN.com Jatim
Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh anak-anak di Jalan Industri Timur Kampung Baru RT 6 RW 5, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. ANTARA/Tangkapan layar rekaman CCTV

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan kasus pencurian sepeda motor di kawasan permukiman penduduk Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang diduga dilakukan oleh anak-anak.

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobikhin mengatakan kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh Polsek Blimbing.

"Saat ini (pencurian sepeda motor) sedang dilakukan penyelidikan oleh Polsek Blimbing," kata Lukman, Jumat (30/1).

Baca Juga:

Sepeda motor yang hilang merupakan milik seorang warga bernama Andika (26). Peristiwa itu terjadi di Jalan Industri Timur Kampung Baru RT 6 RW 5, Kecamatan Blimbing.

Andika mengaku baru mengetahui sepeda motor miliknya raib saat pulang kerja, Rabu (28/1) sekitar pukul 08.00 WIB.

"Motor milik saya memang saya taruh di tempat parkir umum bersama dengan beberapa sepeda motor lain milik warga, saat mau dipakai ternyata punya saya sudah tidak ada," ucapnya.

Baca Juga:

Mengetahui motornya hilang, Andika langsung mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang tidak jauh dari lokasi parkir.

Dalam rekaman tersebut, terlihat dua orang yang diduga masih berusia anak-anak datang membawa sepeda motor dan berhenti di gang permukiman.

Polresta Malang Kota menyelidiki kasus pencurian sepeda motor di Blimbing yang diduga dilakukan anak-anak dan terekam CCTV.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   curanmor malang pencurian motor kejahatan jalanan Polresta Malang Kota remaja curi motor anak-anak curi motor viral

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU