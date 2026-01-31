Viral Anak-Anak Terekam CCTV Diduga Curi Motor Warga di Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan kasus pencurian sepeda motor di kawasan permukiman penduduk Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang diduga dilakukan oleh anak-anak.

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobikhin mengatakan kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh Polsek Blimbing.

"Saat ini (pencurian sepeda motor) sedang dilakukan penyelidikan oleh Polsek Blimbing," kata Lukman, Jumat (30/1).

Sepeda motor yang hilang merupakan milik seorang warga bernama Andika (26). Peristiwa itu terjadi di Jalan Industri Timur Kampung Baru RT 6 RW 5, Kecamatan Blimbing.

Andika mengaku baru mengetahui sepeda motor miliknya raib saat pulang kerja, Rabu (28/1) sekitar pukul 08.00 WIB.

"Motor milik saya memang saya taruh di tempat parkir umum bersama dengan beberapa sepeda motor lain milik warga, saat mau dipakai ternyata punya saya sudah tidak ada," ucapnya.

Mengetahui motornya hilang, Andika langsung mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang tidak jauh dari lokasi parkir.

Dalam rekaman tersebut, terlihat dua orang yang diduga masih berusia anak-anak datang membawa sepeda motor dan berhenti di gang permukiman.