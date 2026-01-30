Tragedi Sungai Pacal Bojonegoro, Dua Bocah Kembar Tewas Tenggelam

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Dua anak kembar berusia empat tahun dilaporkan tenggelam di Sungai Pacal, Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kapolsek Temayang AKP Eko Suwanto mengatakan kedua korban masing-masing berinisial REW (laki-laki) dan RIW (perempuan), anak pasangan Roni Wijaya (37) dan Wulan (33), warga Desa Belun, Kecamatan Temayang.

"Kedua korban meninggal ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi awal dilaporkan tenggelam, kemudian dievakuasi oleh warga bersama petugas,” kata Eko Suwanto, Jumat (30/1).

Menurut Eko, peristiwa nahas itu bermula saat kedua korban bersama seorang temannya bermain di sekitar Sungai Pacal sambil mencari ikan.

Namun, tanah di bantaran sungai yang licin akibat hujan membuat RIW terpeleset hingga tercebur ke sungai dan tenggelam.

Melihat kejadian itu, REW berusaha menolong sang adik, tetapi arus sungai yang cukup deras membuatnya ikut terseret dan tenggelam.

"Temannya memberitahukan kepada orang tua korban, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan Polsek Temayang," jelasnya.

Warga bersama aparat kepolisian langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi. Setelah beberapa waktu, kedua korban berhasil ditemukan sekitar 100 meter dari titik awal tenggelam.