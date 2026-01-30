Dua Penjambret di Tulungagung Ditangkap, Salah Satunya Terekam Kamera Warga

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Polres Tulungagung mengungkap dua kasus penjambretan yang terjadi sepanjang Januari 2026 di wilayah hukumnya dan menangkap dua tersangka.

Kasat reskrim Polres Tulungagung AKP Ryo Pradana mengatakan pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi hingga melakukan pengejaran terhadap pelaku.

"Selama Januari 2026 kami mengungkap dua kasus penjambretan dengan dua tersangka berbeda," kata Ryo, Kamis (29/1).

Dia menjelaskan kasus pertama terjadi pada Minggu (11/1) di Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo. Korban merupakan seorang perempuan berinisial NFR (24) warga Kecamatan Sendang.

Polisi menangkap tersangka berinisial APK (25) warga Kecamatan Kedungwaru, pada Senin (26/1).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak tiga kali, meski dua di antaranya gagal.

Kasus kedua terjadi pada Senin (26/1) di ruas jalan masuk Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat. Korbannya seorang perempuan berusia 69 tahun.

Tersangka berinisial TS (33) warga Kecamatan Boyolangu ditangkap pada Rabu (28/1).